CDA en PSA willen veiliger Elsbosweg Klarenbeek

KLARENBEEK – De bereikbaarheid van Klarenbeek via de Esbosweg is al vele jaren onderwerp van gesprek. Voor veel verkeer is de Elsbosweg de meest efficiënte route tussen Apeldoorn en Klarenbeek. Het probleem bij de verbinding is het gemengd zijn van de verschillende verkeersdeelnemers, waarbij de fietser de zwakste partij is.

Veel ouders zien dan ook met gemengde gevoelens dat hun kinderen gebruik maken van de Elsbosweg om het vervolgonderwijs in Apeldoorn te bereiken. Autoverkeer, vrachtverkeer en landbouwverkeer maken noodzakelijkerwijze gebruik van deze weg. Het aanleggen van een vrijliggend fietspad kan de problematiek van de gemengde verkeersstromen oplossen en de veiligheid substantieel verhogen. Dit geldt niet alleen voor de scholier, maar zeker ook voor de fietsende toerist en recreant.

In de afgelopen jaren had de gemeente Apeldoorn geen ruimte voor nieuwe projecten. Nu het economisch herstel zich doorzet, vinden CDA-Apeldoorn en PSA dat de verbinding Apeldoorn – Klarenbeek serieuze aandacht verdient. De berichten over de beoogde verbreding van het viaduct Polderweg onder de A1, die ook van belang is voor het busverkeer met Arnhem, doen hen vermoeden dat middelen gevonden zijn om te investeren. Rijksoverheid en Provincie zijn hiertoe bereid, maar ook Apeldoorn zal een bijdrage moeten leveren.

Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie 2016-2030 vastgesteld. Daarin worden belangrijke opmerkingen gemaakt over de Elsbosweg. Al in het voorwoord wordt gesproken over mogelijk vrijliggende fietspaden langs de Elsbosweg. Bij de opgaven, het veiliger maken van het fietsgebruik: veilig op de fiets voor iedereen, onder de nummers 39 en 40, worden acties voorgesteld voor wat betreft onderzoek en aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Elsbosweg.

Intussen zijn we negen maanden verder en men is benieuwd naar de actuele stand van zaken, daarom heeft het CDA samen met PSA schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Zij hebben vernomen dat er overleg is met Rijkswaterstaat en de Provincie over verbreding van het viaduct Polderweg onder de A1. Zij willen graag weten wanneer de gemeenteraad hierbij wordt betrokken.

Onder nummer 39 in de Verkeersvisie 2016-2030 wordt onder het thema schoolroutes het onderzoek naar de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Elsbosweg genoemd. CDA en PSA willen weten wat de stand van zaken is van dit onderzoek. Wanneer kunnen de resultaten met de gemeenteraad gedeeld worden?, zo vragen zij zich af. Een vraag is ook hoe het college het vervolgtraject van realisatie van vrijliggende fietspaden ziet langs de Elsbosweg. Welk tijdpad is hier realistisch? Ook willen raadsleden Henk Verheul (CDA) en Bonnie ten Damme (PSA) weten in hoeverre er in de voorjaarsnota al rekening gehouden wordt met de mogelijke aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Elsbosweg.