Traditioneel Paasvuur in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN - Op paaszaterdagavond, 15 april om 20.00 uur, wordt in Laag-Soeren aan de Badhuislaan volgens traditie het Paasvuur ontstoken. Met muzikale omlijsting door Sempre Crescendo en met de toestemming van de brandweer, gaat de vlam in de brandstapel. Op het terrein zorgt De Harmonie i.s.m. vrijwilligers voor de verkrijgbaarheid van een drankje ter verhoging van de feestvreugde.



De Paasvuurcommissie heeft de uitvoering dit jaar weer enthousiast ter hand genomen. Ook nu is er op Paaszaterdagmorgen tussen 8.30 en 11.00 uur weer gelegenheid om snoeihout voor het vuur aan te leveren aan de Badhuislaan. Er wordt gehoopt op een royale aanvoer, zodat Loonbedrijf van Eijbergen er weer een mooie bult van kan maken. De organisatie is blij met deze belangeloze medewerking. Van Eijbergen zal ook de nasmeulende resten tijdig uit elkaar trekken waardoor het vuur gecontroleerd kan uitbranden Aan de aanbrengers van snoeihout zal een bijdrage worden gevraagd ter bestrijding van de hoge kosten van restantverwerking. Ook ’s avonds is er de mogelijkheid hieraan een bijdrage te leveren.