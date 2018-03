Het Rhedens werkt mee aan tv-uitzending 4 mei

DIEREN - Twaalf leerlingen van Het Rhedens in Dieren hebben vorige week meegewerkt aan tv-opnames op Nationaal Ereveld Loenen. Op 4 mei is er een speciale tv-uitzending waarin alle oorlogsslachtoffers herdacht worden. In het programma wordt gewandeld over het Ereveld langs een aantal graven waar iemand achter staat.

De opnames worden gemaakt met een persoon die in de Tweede Wereldoorlog een aantal familieleden verloren heeft. Met hem wordt er gewandeld over het Ereveld, langs graven waar iemand van ongeveer dezelfde leeftijd als het slachtoffer staat. Dit zijn onder meer de leerlingen van Het Rhedens. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt dat bij iedere grafsteen een leven hoort. Van burgers, maar ook militairen die door oorlogsgeweld zijn gestorven.

Ereveld Vol Leven symboliseert op unieke wijze oorlogsslachtoffers die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Het Rhedens vindt het mooi dat haar leerlingen hebben mogen meewerken aan deze bijzondere opnames voor de 4 mei-uitzending.