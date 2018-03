Actieweek voor behoud Hessenbad

HOOG-KEPPEL – Van maandag 19 tot en met donderdag 22 maart houdt de werkgroep Behoud het Hessenbad een actieweek om zoveel mogelijk leden te werven om het zwembad te behouden. Vrijwilligers komen in die week in Achter-Drempt, Voor-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik aan de deur met de vraag lid te worden van het zwembad om de leefbaarheid in de gemeenschap in stand te houden. Op de parkeerplaats voor het zwembad komt een 'glazen huis' waarin Mart de Kruif gasten ontvangt, acties aankondigt en de tussenstand doorgeeft van het aantal lidmaatschappen. Als afsluiting van deze actieweek geeft de Koninklijke Militaire Kapel op donderdag 22 maart om 20.00 uur een concert in de Hessenhal.

Mart de Kruif, voorzitter van voetbalvereniging HC '03 en lid van de werkgroep voor behoud van het Hessenbad: "Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Bronckhorst veel voorzieningen geprivatiseerd. Een logische keuze omdat de lasten hoog waren. In dat kader werden ook het Hessenbad overgedragen aan een stichting. Daarbij kwam ook geld mee om het zwembad minstens vijf jaar open te houden. Dat is nu circa zeven jaar geleden en dat geld is bijna op. Dus staan we als gemeenschap voor de keuze: gaat het Hessenbad misschien zijn laatste jaar in of willen we het behouden. En dat laatste is het geval. Onze voorzieningen brokkelen af. Als wij toelaten dat dit proces ongestoord doorgaat, kunnen we wel woningen bouwen voor jonge gezinnen, maar die komen dan niet. Geen voorzieningen, geen vers bloed. Het mogelijk sluiten van het Hessenbad zet ook de turbo op het verdwijnen van andere voorzieningen. Als het Hessenbad sluit, verliezen we in de toekomst ook andere voorzieningen, zoals andere sportaccommodaties en (uiteindelijk) ook HC'03."

Het Hessenbad heeft daarom subsidies aangevraagd bij de gemeente, de Europese Unie en andere fondsen, vertelt De Kruif verder. "Daarmee kunnen we de techniek vernieuwen, het bad nog beter geschikt maken voor iedereen en de kosten voor energie drukken. En daarnaast gaan we het bad ook teruggeven aan de gemeenschap. We gaan een vereniging oprichten die het Hessenbad exploiteert. Iedereen kan lid worden van deze vereniging. Met een lidmaatschap krijg je onbeperkt toegang tot het bad voor vier personen voor slechts 100 euro per jaar. En uiteraard blijft de verkoop van dagkaarten mogelijk. Zo willen we de inkomsten verhogen om de kosten te dekken en te investeren in de toekomst."

In de actieweek komen vrijwilligers aan de deur om zoveel mogelijk leden te werven voor het zwembad. Het concert van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso vormt de afsluiting van de actieweek. Belangstellenden die in het bezit zijn van een lidmaatschap van het Hessenbad, hebben met vier personen gratis entree tot het concert. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs 5 euro per persoon. Vooraf opgeven per e-mail bij concertkmk@gmail.com onder vermelding van naam, contactgegevens en het gewenste aantal zitplaatsen is voor iedereen verplicht om verzekerd te zijn van toegang.

www.hessenbad.nl