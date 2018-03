Vrijwilliger van de Maand: Cor van den Bergh

DOESBURG - Cor van den Bergh woont sinds vijf jaar in Doesburg en heeft zich vol overtuiging gestort in het vrijwilligerswerk. Teveel om hier op te noemen en daarom beperkt dit artikel zich tot zijn werk aan het groen op de Hoge Linie, een van de historische pronkstukken van Doesburg.

Sinds januari 2015 heeft een groep vrijwilligers, onder wie natuurlijk Cor, de taak op zich genomen om, in overleg met Staatsbosbeheer, de vestingwerken van de Hoge Linie weer zichtbaar te maken en dus groot onderhoud te plegen aan het groen daar. En dat was nodig. Grote delen van de Linie waren overwoekerd door braam, brandnetel en noem maar op. Ook de vele meidoornhagen waren bijna onzichtbaar geworden en moesten, evenals de knotwilgen, flink worden gesnoeid. En dat doe je natuurlijk niet even en ook niet één keer. Soms was en is ook nieuwe aanplant noodzakelijk. Staatsbosbeheer zorgt voor veel gereedschap. En dankzij de gemeente Doesburg kon een aantal mensen een cursus volgen om het zware motorgereedschap op goede en veilige wijze te kunnen hanteren.

Iedere zaterdagmorgen start de groep haar werk om 9.00 uur vanaf het toegangshek naar de Hoge Linie, vlakbij de gebouwtjes van Scouting en de imkersvereniging. De groep bestaat uit ongeveer twaalf vrijwilligers, met een vaste kern van vijf à zes mensen. De Hoge Linie is een rijksmonument en blijft in beheer van Staatsbosbeheer; de Lage Linie wordt mogelijk op termijn overgedragen aan de gemeente Doesburg. Rondleidingen over de Hoge Linie worden tussen april en oktober georganiseerd door museum De Roode Tooren. Zaterdagochtend om 9.00 uur starten Cor en zijn maten bij het bovengenoemde toegangshek. Wie zin heeft gekregen of nieuwsgierig is geworden, is welkom om te helpen.

www.vestingdoesburg.nl