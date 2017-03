Peuterhuis geopend

DOESBURG – Onlangs opende aan de Grietstraat in Doesburg Peuterhuis aan de Dijk. Het Peuterhuis is een kinderdagverblijf voor maximaal acht kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar.

Peuterhuis aan de Dijk komt voort uit BSO aan de Dijk, dat inmiddels zeven jaar bestaat. Omdat ouders zeer tevreden zijn over de BSO en er steeds meer vraag kwam naar een kinderdagverblijf, is besloten het Peuterhuis te openen. In eerste instantie is er opvang op maandag- en donderdagmorgen van 08.30 tot 12.00 uur. Bij voldoende animo kan daar de dinsdagmorgen bij komen. Sanne is de vaste leidster op de groep, zij wordt bij afwezigheid vervangen door Esther. Peuterhuis aan de Dijk is een gesubsidieerde peuterspeelzaal, wat betekent dat de meeste ouders hier voor een minimale ouderbijdrage terecht kunnen.

Bij Peuterhuis staat een vaste dagindeling centraal. Sanne is bezig en de peuters spelen om haar heen en ‘helpen’ haar. Zo worden iedere ochtend samen broodjes gebakken en gegeten. De activiteiten, liedjes en spelletjes worden afgestemd op het seizoen. Elke dag gaan de kinderen naar buiten om de natuur te ontdekken en ook het zorgen voor de kippen en hangbuikzwijntjes hoort bij het dagritme.

www.bsoaandedijk.nl