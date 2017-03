Werk Traverse vordert snel

DIEREN - Het werk aan de Traverse Dieren vordert snel. Martin de Jongh is één van de fotografen die het project op de voet volgt. Zaterdag waren, zo zag hij, de stratenmakers volop bezig om een weg aan te leggen vanaf Ellecom richting de Langejuffer. Op zondag maakte hij dronebeelden van de tunnelbak in aanbouw en van de onderdelen voor de passerelle aan de kant van het spoor en bak. Hij schrijft: 'Het ziet er groot uit, dus dat word in april een flinke hijs klus.' Ook aan het begin van de tunnelbak zijn volop werkzaamheden. Wat het meest opvalt, een mening die breed wordt gedeeld, is dat de doorstroming van het verkeer ondanks de werkzaamheden erg goed is. - foto: Martin de Jongh