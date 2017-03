Aanhanger kwijt, niets gemerkt

BRUMMEN - Een automobilist verloor zaterdagochtend op IJsselgouw, de N348 bij Brummen, zijn aanhanger met stijgers. Rond 8.25 uur werden hulpdiensten gealarmeerd. Een andere automobilist had een klein voertuig zien tollen over de weg. Vandaar dat ook de brandweer werd gealarmeerd. De automobilist die vanaf Zutphen kwam, verloor ter hoogte van Brummen zijn aanhanger. De aanhanger schoot van zijn auto tolde meerdere malen over de weg en kwam tot stilstand in de greppel naast de weg. Volgens een agent ter plaatse had de bestuurder niks door.

De politie heeft contact gezocht met de eigenaar. Hij keerde om en kwam zijn aanhanger ophalen… Niemand raakte gewond. - foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink