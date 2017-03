Lunchlezing over Robert Jacob Gordon

DOESBURG - Kunsthistorica Maria Driessen geeft op vrijdag 17 maart van 11.30 tot 13.30 uur een Lunchlezing in De Waag in Doesburg, als officieuze aftrap van het project Gordon in Doesburg. De lezing is interessant voor iedereen die zich een beeld wil vormen van het leven van een officiersfamilie in het 18e eeuwse Doesburg en van de sporen die de familietelgen hebben nagelaten in Doesburg en Zuid Afrika.

Na een kopje koffie vertelt Driessen over Robert Jacob Gordon en diens nalatenschap: de Atlas Gordon. Daarbij komen ook recente resultaten van archiefonderzoek over Gordon in Doesburg, Harderwijk en Leiden aan bod. Na de presentatie kunnen deelnemers napraten met een lekkere kop soep en een boterham. Rond 14.00 uur staat de wandeling 'Het Doesburg van de Gordons' gepland. Deze duurt ongeveer 1 uur en is voor deelnemers aan de Lunchlezing gratis.

Het Rijksmuseum in Amsterdam presenteert van 17 februari 2017 tot en met 21 mei 2017 een tentoonstelling over de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika. Prominent in deze tentoonstelling zijn de meterslange landschapspanorama’s van Doesburger Robert Jacob Gordon (1743-1795).

Toegangskaarten voor deze Lunchlezing kosten € 16,- (inclusief wandeling) en zijn verkrijgbaar via www.gasthuiskerkdoesburg.nl. Kaarten voor alleen de wandeling kosten € 5,- Entree alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Geen verkoop aan de zaal.