Herdenking bij Robert Etlin-monument in Loenen

LOENEN – Dinsdag 21 maart herdenkt basisschool De Poort in Loenen de aan het einde van de Tweede Wereldoorlog omgekomen Franse piloot Robert Etlin. Zijn vliegtuig werd beschoten en stortte neer nabij de Vrijenbergweg. Robert Etlin was vijfentwintig jaar toen zijn vliegtuig naar beneden werd gehaald.



Aan een zandweggetje bij de Vrijenbergweg in Loenen staat het oorlogsmonument dat herinnert aan de plek waar op 21 maart 1945 de Franse vlieger Robert Etlin met zijn vliegtuig neerstortte.



Om de herinnering aan de oorlog ook bij de jeugd levend te houden, heeft basisschool De Poort dit monument geadopteerd en het onderhoud van het monument voor haar rekening gekomen. Jaarlijks plegen de leerlingen onderhoud en ieder jaar is er op of rond 21 maart een herdenking. De familie Etlin kan dit bijzonder waarderen. Jaarlijks stellen zij een bedrag beschikbaar voor de hoogste klassen van de Loenense scholen die excursies maken naar Westerbork, het Anne Frankhuis of een ander doel dat herinnert aan de oorlog.

Dinsdag 21 maart gaan alle kinderen van groep 1 t/m 8 van basisschool De Poort naar het monument voor de herdenking. Er zullen gedichten en verhalen worden voorgelezen door de kinderen en er zullen bloemen worden gelegd. Belangstellenden worden uitgenodigd om op dinsdag 21 maart om 11.00 uur bij de herdenking aanwezig te zijn.