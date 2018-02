AED ’t Sprengenhus nu altijd bereikbaar

LAAG-SOEREN - Alle in Laag-Soeren aanwezige AED’s hangen ergens binnen, en waren daarmee niet altijd bereikbaar. Daar is nu verandering in gekomen, nu de AED van ’t Sprengenhus in een buitenkast is ondergebracht.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan wilde Woningcorporatie Veluwonen als eigenaar van ‘t Sprengenhus en een aantal huurwoningen Laag-Soeren een cadeau aanbieden. Het dorp mocht zelf bedenken waaruit dat cadeau zou bestaan. Bij inventarisatie door Soerens Belang kwam al snel het idee naar voren om de aanwezige AED van ’t Sprengenhus naar buiten te verplaatsen om een grotere beschikbaarheid te bewerkstelligen. Het idee van Harrie Nieuwland vond veel steun in het dorp en ook Veluwonen ging graag akkoord, evenals de Stichting ’t Sprengenhus. Na montage van de benodigde buitenkast is de Automatische Externe Defibrillator gecontroleerd en in de kast aan de voorzijde van ’t Sprengenhus geplaatst. Henk Bosman heeft hem aangemeld bij hartslag.nu. Bij een melding naar 112 van hartstilstand of iets soortgelijks krijgt men ook de pincode om de kast te openen en is de AED inzetbaar.

Mensen in het bezit van EHBO- of reanimatiediploma worden uitgenodigd op een bijeenkomst op 8 maart in ’t Sprengenhus om meer informatie te krijgen over de kast en de werking hiervan. Mensen zonder één van deze diploma’s maar die als Burgerhulpverlener willen helpen, worden opgeroepen zich aan te melden bij www.hartslag.nu Uiteraard hopen alle betrokkenen dat het nog heel lang duurt aleer de AED voor het eerst gebruikt zal worden, maar indien nodig is hij bereikbaar en kan hij levensreddend zijn.