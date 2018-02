Veel mensen in de bijstand in gemeente Rheden

GEM. RHEDEN - Uit onderzoek van Nautus is gebleken dat er in de gemeente Rheden relatief veel mensen van een bijstandsuitkering leven, zeker in vergelijking met andere, van ongeveer dezelfde grote, gemeenten. Wat opvalt is dat het aantal banen in Rheden per hoofd van de beroepsbevolking aanzienlijk lager ligt dan in de rest van Nederland. Het gevolg daarvan is dat de gemeente Rheden voor banen voor haar bijstandspopulatie afhankelijk is van de (arbeidsmarkt)regio. De kans is hierdoor klein dat ze in de eigen gemeente aan het werk kunnen. Het aantal mensen dat op zoek is naar werk en staat ingeschreven bij het UWV is in 2016 en 2017 aan het afnemen, maar het aantal bijstandsgerechtigden neemt juist toe. Ook al profileert Rheden zich als sociale gemeente, het lukt maar niet het aantal bijstandsuitkeringen omlaag te krijgen. Naast het activeren van mensen naar werk zet de gemeente ook in op handhaving om fraude te voorkomen. Maar dat is dus niet genoeg. Het is de taak aan de nieuwe gemeenteraad om ook te kijken naar economisch beleid, woonbeleid en onderwijsbeleid. Dit kan namelijk allemaal invloed hebben op het aantal bijstandsgerechtigden.