DOESBURG - In samenwerking met de gemeente Doesburg presenteert Akse Media de nieuwe gemeentegids Doesburg 2018. In de gids staat informatie over organisaties, verenigingen en bedrijven. Wie na 18 februari nog geen gids heeft ontvangen, kan deze afhalen op het gemeentehuis. Een digitale versie is te vinden op www.doesburg.smartmap.nl. De site is goed toegankelijk voor iedereen inclusief ouderen en mensen met een functiebeperking. Ook is het mogelijk om de gids in drie verschillende aangepaste leesvormen op te vragen: in braille, grootlettertype of gesproken als daisy-cd-rom. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan Akse Media via redactie@aksemedia.nl, onder vermelding van gemeentegids Doesburg, of tel. 0223 - 673010.