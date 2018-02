REGIO - In vele plaatsen in de regio is afgelopen weekend caranval gevierd. De optocht op zondagmiddag is altijd een hoogtepunt, waarbij inwoners hun creativiteit uiten in vrolijke creaties en bijzondere wagens. Loopgroepen, kinderen op versierde fietsen en praalwagens trokken door de dorpen.



De foto's in bijgaand album geven een kleine samenvatting en zijn gemaakt door Han Uenk, Martien Kobussen, Wencel Maresch en Hanny ten Dolle.