Kleine, maar fraaie optocht

RHEDEN - Geen grote optocht in Rheden, maar wel één met fraaie uitvoeringen van allerlei onderwerpen. De Vrijbuiters Tank(en) lekker door met een enorme tank. Toch nog een Ridder in de optocht om alle vrijwilligers te bedanken, een eenling met fiets met trapondersteuning, Alexander en Maxima met een nieuw volkslied en de wagens van de carnavalsvereniging. De Prinsenwagen kreeg halverwege de route pech en verplichte iedereen van de wagen te gaan en verder te lopen. Hierdoor werd de route ook omgeleid. Het was waterkoud met zon, wind en hagelbuien, maar dat mocht de pret niet drukken. Langs de route stond veel publiek.



Martin de Jongh