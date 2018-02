Grootse carnavalsoptocht in Velp

VELP - Zoals elk jaar hielden de twee Velpse carnavalsverenigingen de Narrenkap en de Bloaspiepkes zondag een grootse carnavalsoptocht. Om 13.11 uur vertrok de stoet met mooi gekleurde wagens en prachtig verklede carnavalsvierders vanaf de Kerkallee richting het centrum. langs de kant stonden veel kinderen met hun vader en moeder of opa en oma naar al het pracht en praal te kijken. Het was wel koud, maar gelukkig scheen het zonnetje af en toe. De optocht is altijd wel het hoogtepunt van de carnavalsweek, maar uiteraard werd er zondag, maandag en dinsdag nog flink carnaval gevierd in het hele dorp.

Foto: Wencel Maresch