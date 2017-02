Collecte Jantje Beton

DIEREN - In de periode van 13 tot en met 25 februari komen leden van de Dierense korfbalvereniging KV Diderna / Visser Sloopwerken weer langs de deuren om te collecteren voor Jantje Beton. Het is dit jaar voor het eerst dat de collecte twee weken duurt. De collectanten zijn te herkennen aan hun legitimatie, kaart en bijbehorend gemeente-stempel. Jantje Beton is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van het kind, van de opbrengst gaat 50 procent naar Jantje Beton en 50 procent naar de vereniging. KV Diderna / Visser Sloopwerken gebruikt de opbrengst voor aanschaf van onder andere korfbalmateriaal