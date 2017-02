Gemeente Rheden verhoogt subsidie Plusbus

DE STEEG – Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 verleent de gemeente Rheden een meerjarige subsidie van 25.000 euro per jaar aan de Plusbus Rheden-Rozendaal. Dat is een subsidieverhoging van ruim 10.000 euro per jaar.

De Plusbus bestaat sinds 2011 en heeft de afgelopen periode laten zien dat ze voldoen aan een grote maatschappelijke behoefte en dat ze dat op een zeer klantvriendelijke manier gedaan hebben. De sterke stijging van de toename van het aantal ritten heeft financiële consequenties gehad voor de Plusbus. Dit heeft geleid tot een verhoogde subsidieaanvraag.

De gemeente Rheden hanteert voor het sociaal domein een algemeen uitgangspunt dat de samenredzaamheid van inwoners wil bevorderen. De activiteiten van de Plusbus sluiten daar goed op aan. Zij organiseren vervoer op een collectieve manier vanuit de samenleving, in plaats van een individuele voorziening. Het doel van de Plusbus blijft onveranderd het vervoer van oudere en gehandicapte inwoners van de gemeente Rheden en Rozendaal, die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Mede dankzij de Plusbus hoeven minder inwoners een beroep te doen op meer individueel gerichte vervoersvoorzieningen, zoals georganiseerd door Avan. Daarom is besloten de subsidie te verhogen van 13.900 euro per jaar naar 25.000 euro per jaar. De subsidie wordt verhoogd omdat het aantal ritten fors toeneemt en hiermee automatisch een hoger brandstofverbruik wordt behaald en het materiaal slijt eerder. Daarnaast is de verzekering fors duurder geworden waardoor de stichting ervoor kiest schade zelf te betalen. Ook wil de Plusbus meer investeren in vrijwilligers met theoretische en praktijkgerichte cursussen rond rijvaardigheid.

De Plusbus gaat met de subsidie ruim 800 ritten per maand binnen de gemeente verzorgen. Het gemiddeld aantal ritten per maand kan en zal naar verwachting de komende jaren toenemen met vijf tot tien procent. De verwachting van het bestuur van de Plusbus is dat men, uitgaande van de nieuwe capaciteit en subsidie, een gemiddeld aantal ritten van 10.000 per jaar organisatorisch en financieel aan kan.