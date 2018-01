Jubilarissen bij GSV'38

GIESBEEK - Tijdens de het nieuwjaarsreceptie in het clubhuis van GSV'38 zijn zeven leden in het zonnetje gezet. Patrick de Keijzer, Jerry Dellemann, Rik Pelgrim, Ronald Zwaan en Christiaan Willemsen zijn ieder 25 jaar verbonden aan de club. Henk Loos en Jan Leenders tellen inmiddels 40 jaar trouw lidmaatschap. De voorzitter wist tot elke jubilaris een persoonlijk woordje te richten over het verleden en heden. Opvallend was wel dat bijna iedereen wel een nevenfunctie vervuld ten gunste van de voetbalclub. Henk Loos was bijvoorbeeld, naast speler, de stille kracht achter de eerste opzet van de website, mede-organisator van buurtvoetbal en jeugdweekenden. Jan Leenders heeft als keeper, vaste supporter en leider van het eerste elftal zijn sporen nadrukkelijk achtergelaten en kijkt getrouw de verrichtingen van het eerste. Hij heeft met een prachtige actiefoto de voorkant van een boek gehaald: Een Eeuw lang Voetbal in Achterhoek en Liemers . De jubilarissen kregen allen uit handen van de voorzitter de traditionele speld opgeprikt en van de talrijke aanwezigen een enorm applaus.