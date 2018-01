Dominee Engelage neemt afscheid van Drempt

DREMPT - Op zondag 28 januari neemt ds. Dirk Engelage afscheid nemen als predikant van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel. Iedereen kan op zaterdag 20 januari tussen 15.00 en 17.00 uur afscheid komen nemen tijdens een receptie in het Dorpshuis in Drempt.

Na achtereenvolgens predikant geweest te zijn in de Hervormde Gemeenten Oldebert/Tolbert en Schiermonnikoog, is Dirk Engelage op 14 juli 2002 bevestigd als predikant in de toen nog afzonderlijke Hervormde gemeenten Drempt en Oldenkeppel. Na een steeds intensiever wordende samenwerking van ruim twintig jaar, kon op 6 januari 2006 de fusie tot Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel in een feestelijke dienst bekrachtigd en gevierd worden.

Met name in die eerste jaren van zijn predikantschap in Drempt en Oldenkeppel lag het accent voor Engelage op uitbreiding en versteviging van de samenwerking tussen de dorpsgemeenschappen en de onderlinge verbondenheid, ook in persoonlijke contacten.

Een ander, belangrijk accent lag op de vormgeving van de erediensten. Zo werd er veel aandacht besteed aan verschillende vormen van liturgie en verscheidenheid in vieringen, waarbij een grote rol was weggelegd voor onderlinge ontmoeting.

Ook in de ontmoeting en samenwerking tussen de omliggende kerkelijke gemeenten en in de contacten met de R.K. parochie heeft ds. Engelage in de afgelopen jaren een actieve rol gehad en zijn bijdrage geleverd.

Inmiddels heeft ds. Engelage de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat hij per 1 februari met emeritaat.

Iedereen kan persoonlijk afscheid komen nemen van dominee Dirk Engelage. Op zaterdag 20 januari is er van 15.00 tot 17.00 uur een afscheidsreceptie in het Dorpshuis in Voor-Drempt. Zondag 28 januari is de afscheidsdienst, vanaf 13.30 uur in de St. Joriskerk in Voor-Drempt. De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel heet iedereen bij beide gelegenheden welkom.