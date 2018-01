Kerstbomen slepen

BRUMMEN - Het is inmiddels een mooie traditie in de gemeente Brummen, de jaarlijkse kerstboominzameling op één van de eerste woensdagmiddagen in het jaar. Net als vele andere kinderen zijn Tessa (10) en Eleonora (11) de hele middag in de weer om bomen naar een verzamelpunt te brengen. Per boom krijgen zij 50 cent, die bij Eleonora keurig de spaarpot ingaat. Terra gaat er iets leuks voor uitzoeken.

In de hele gemeente Brummen zijn in totaal 2853 kerstbomen ingeleverd, ruim 400 meer dan vorig jaar. Hiervoor zijn kinderen al dagen in de weer geweest, druk met het verzamelen van bomen bij buren en familie. In Eerbeek haalde een groep uit de Händelstraat zelfs 430 bomen op.