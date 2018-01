Bestemmingsplan Eerbeek eindelijk klaar

EERBEEK - Als de gemeenteraad in februari akkoord gaat, ligt er eindelijk een nieuw bestemmingsplan voor Eerbeek. En met dat plan is ontwikkeling mogelijk van al die projecten die al zo lang op de plank liggen.

Wethouder Eef van Ooijen is tevreden: "We hebben nu een plan waarin we de continuïteit van de industrie kunnen waarborgen, maar ook ruimte bieden aan de ontwikkeling van Eerbeek." Hiervoor is onder andere het geluid- en geurbeleid aangepast, wat inhoudt dat op sommige locaties toch woningen kunnen worden gebouwd, ondanks dat dit hier volgens oude regels niet mogelijk was. "Het blijkt dat de acceptatiegrens van geuren van de industrie heel hoog ligt, dus dit compromis kunnen we sluiten."

De gemeenteraad moet akkoord gaan met dit document, maar als het bestemmingsplan onherroepelijk is, opent dat de weg voor ontwikkeling van de vele plannen in het dorp: invulling van de voormalige schoollocaties en het Kersten-terrein, de hoek van de Illinckstraat, het zichtbaar maken van de beek, ontwikkeling van de Rhedense Enk en nieuwbouw in de wijk Lombok, die nog dit jaar zal starten.