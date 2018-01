Van Eert is geïnstalleerd

DE STEEG - Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rheden op 11 januari is de heer Carol van Eert geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente. In het bijzijn van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje legde Van Eert de gelofte af.

Daarna ontving de nieuwe burgemeester van Rheden de ambtsketen en de voorzittershamer uit handen van locoburgemeester Nicole Olland, die sinds het vertrek van Petra van Wingerden de honneurs waarnam. Deze avond hield Van Eert tevens zijn eerste nieuwjaarstoespraak in zijn nieuwe gemeente. Een samenvatting van deze toespraak is verderop in deze krant te lezen.

Foto Martin de Jongh