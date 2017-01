Gezllige nieuwjaars-bijeenkomst gemeente Doesburg

DOESBURG - Maandag 9 januari was voor de Doesburgers het moment om de burgemeester en wethouders én elkaar de beste voor het nieuwe jaar te wensen. Dit keer niet meer op het stadhuis, maar in de Gasthuiskerk.

Aangezien steeds meer verenigingen en inwoners gebruik van maken de bijeenkomst, was het stadhuis te klein geworden.

Burgemeester Loes van der Meijs wenste iedereen een goed en gezond 2017. In haar toespraak haalde ze ook nog aan dat ze nu wel in Doesburg woont, maar dat de definitie van een echte Doesburger is als er drie generaties in Doesburg geboren zijn. Bij onderzoek naar de families die het langst in Doesburg wonen, kwam ze uit op de families Oorlog, War (in het Engels gesproken ook oorlog) en om het goed te maken de familie Vree.

Ze ontving op het podium ook drie Doesburgers die dit jaar een grote prestatie neer gezet hadden. Als eerste Renske Winters, 10-voudig kampioen masters schaatsen. Wim Egbertzen voor het werk voor Sportclub Doesburg en als laatste maar zeker niet de minste, de 12-jarige Ivo van der Veen. Hij is kampioen museum-inspecteur. Ook onthulde de burgemeester het bord met de aankondiging van het cultuurjaar 2017.

Hierna trad het koor In Ctrl op met een paar prachtige nummers. Na alle formele zaken was het tijd voor een drankje, hapje en babbeltje en wat netwerken tijdens deze zeer gezellige avond. - Foto: foto: Hanny ten Dolle