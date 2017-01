Chemicaliënvaten gedumpt

SPANKEREN – In een bos aan de Broekdijk, bij Spankeren zijn 66 vaten gedumpt. Woensdagochtend werden de vaten gevonden. Na onderzoek door onder meer de brandweer bleken de vaten leeg te zijn. Waarvoor de vaten gebruikt zijn is niet bekend. De Omgevingsdienst Regio Arnhem en de gemeente Rheden hebben een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de vaten op te ruimen. Vaak worden dergelijke dumpingen gedaan door lieden die synthetische drugs als xtc vervaardigen. Het toeval wil dat de vaten gedumpt zijn in het bos waar voorheen een vuilstort was van chemiereus Enka.

Mensen die tips hebben over de dumping kunnen contact opnemen met de politie. - Foto: Roland Heitink