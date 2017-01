Traverse Dieren vanuit de lucht

DIEREN – Het diepste punt van de open tunnelbak van de Traverse Dieren is deze week bereikt, aan de kant van de weg in aanleg in de richting van Ellecom, naast het spoor. Fotograaf Martin de Jongh legde met een drone deze werkzaamheden vast. Daarnaast wordt deze week gewerkt aan een nieuw riool ter hoogte van de Zutphensestraatweg 69. Vanaf dit punt tot en met de Burgemeester de Bruinstraat 80 wordt het bestaande riool vervangen. Tussen half januari en eind maart is de Burgemeester de Bruinstraat ter hoogte van huisnummers 80 tot en met 98 afgesloten voor autoverkeer.

In de week van 16 januari worden de kabels en leidingen verlegd op de Burgemeester de Bruinstraat tussen de Molenweg en de Burgemeester Willemsestraat. Op dit wegvak moeten de kabels op drie verschillende plekken de weg passeren. Dat wordt met mantelbuizen die onder de weg door lopen gedaan. Anders dan met een gestuurde boring is hier gekozen voor een 'open ontgraving’, dat wil zeggen: asfalt eraf en graven maar. Dat wordt in twee avonden en nachten gedaan waarbij het verkeer om het werk heen rijdt. De hinder blijft dan ook beperkt.