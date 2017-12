Kerstmarkt met échte sneeuw

SPANKEREN - In het verleden werden voor Kerstmarkten in onze regio nog wel eens sneeuwmachines gehuurd om zo'n felbegeerd wit laagje over de markt te krijgen. Dat was bij de evenementen afgelopen zondag niet nodig. Er viel een flink pak van het witte winterse goedje en dat gaf veel sfeer. En helaas ook wat overlast. Enkele kramen op de Kerstmarkt in Spankeren werden al leeggeruimd nog voor het evenement goed en wel was begonnen… De standhouders moesten nog naar huis rijden en namen geen risico. Maar verder was het prachtig allemaal en verhoogde het sneeuwdek alleen de pret en sfeer nog maar. - foto: Han Uenk