Eric Pasman wint Hens van der Wal vrijwilligersprijs

DOESBURG - In een volle Gasthuiskerk is de jaarlijkse Hens van der Wal vrijwilligersprijs uitgereikt. De prijs is dit jaar gegaan naar Eric Pasman. Hij is bestuurslid van de MDVS (Muziekcorps Der Voormalige Schutterij) en actief als verkeersregelaar. Hij mag één jaar lang de Hens van der Wal ring dragen en heeft € 500,-, een oorkonde en bloemen in ontvangst genomen.

De jury bestaande uit: Richard Kok (Doesburg Direct), Ruurd Robaard (Stichting Centrum Belang Doesburg), Esther Bosgoed (Buurtacademie) en Peter Bollen (wethouder), had geen gemakkelijke opdracht. Peter Bollen: "De motivatie om te kiezen voor Eric Pasman heeft te maken met het feit dat hij een zogenaamde ‘stille kracht’ is. De vrijwilligers die zelden of nooit worden opgemerkt. Deze stille krachten zijn onmisbaar en verdienen een grote pluim. Daarbij is Eric Pasman al meer dan veertig jaar actief als vrijwilliger. De jury is van mening dat hij het beste aan alle criteria voldoet. De criteria zijn: de intensiteit van het vrijwilligerswerk, of de persoon een ‘stille kracht’ is, hoe lang iemand vrijwilliger is en of heeft degene iets bijzonders in 2017 heeft gedaan."

Het kiezen van de vrijwilliger van het jaar is nooit eenvoudig. "De jury had dit jaar een ongelooflijk moeilijke taak", aldus Ester Bosgoed. "Vrijwilligers zijn allemaal bijzondere mensen. Zij tonen enorme inzet, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ze geven anderen energie. Wat mij ook opvalt, is dat ze veelal bescheiden zijn over al het werk dat zij verrichten. Ik zou ze dan ook willen kenmerken als enorme toppers die Doesburg een extra glans geven."

Nieuw dit jaar was de publieksprijs. Door middel van een poll op de website konden inwoners stemmen. Die prijs is gegaan naar Tonnie Keuben. Hij heeft € 100,- , een oorkonde en bloemen ontvangen. Keuben is vrijwilliger bij Speeltuin Kindervreugd. Hij zit daar achter de kassa, maakt schoon en is aanwezig bij de bingo en houdt altijd een oogje op de kinderen.



De prijs is dit jaar niet voor niets op 7 december uitgereikt. Dit is namelijk de ‘Nationale vrijwilligersdag’. Op deze dag worden er landelijk vrijwilligers in het zonnetje gezet. - foto: Han Uenk