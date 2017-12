Echtpaar De Vries klaar voor opvolgers in tuincentrum

LAAG-SOEREN - Ze zijn nog dagelijks met veel plezier aan het werk in hun tuincentrum aan de Eerbeekseweg in Laag-Soeren, maar kijken intussen wel uit naar opvolging. "We zijn onderhand in de zestig en willen een stap terug doen", vertellen ze. "Vandaar dat we rondkijken naar mensen die het bedrijf willen huren of kopen. En dan liefst aan een stel of echtpaar. Het is handig als je het samen doet en elkaar aan kunt vullen."

Het is alweer 46 jaar geleden toen Wim de Vries de inboedel overnam van de dorpssmid in Laag-Soeren. "Blankenspoor stopte er mee en bood mij zijn voorraad aan. Zo ben ik begonnen", aldus Wim de Vries. Hij was in die tijd net van school, maar kreeg hulp van de familie - allemaal boomkwekers en hoveniers - om het bedrijf uit te bouwen. De naam 'tuincentrum' was toen nog niet bekend in Nederland, dat kwam pas later uit Engeland overwaaien.

"We zijn klein begonnen en langzaam gegroeid tot wat het nu is", vertellen Gerda en Wim. Tuincentrum Laag-Soeren heeft tegenwoordig in totaal 2500 vierkante meter overdekte verkoopruimte en 4000 meter buitenruimte. Het tuincentrum draait momenteel met vijf mensen, inclusief de eigenaren. "Er zijn voor nieuwe huurders of eigenaar voldoende uitbreidingsmogelijkheden. De plannen liggen klaar, maar het hoeft nog niet", aldus Wim, die ook in positieve zin zakelijk bemerkt dat er weer gebouwd wordt in het dorp. "Uitbreiden of verbouwen kan nog allemaal naar eigen inzicht gedaan worden. En wij kunnen desgewenst in de eerste tijd bijspringen. Een nieuwe eigenaar of huurder moet toch thuis worden in de 30.000 verschillende artikelen die we hebben. We willen dan wel afbouwen, maar werken hier nog graag, ook als iemand anders de scepter zwaait na een overname. Het is een geweldige zaak, al moet er soms ook heel hard gewerkt worden. Vooral de periode maart tot juni is erg druk."

Overigens staat er volgens Wim en Gerda de Vries 'geen druk op de ketel' waar het een overname betreft. "We gaan zelf nog wel een jaar of vijf door als we geen kandidaat vinden. Zoals we al zeiden: we vinden het nog steeds leuk om te doen, dus het is geen kwestie van moeten of per sé willen stoppen."

Wie het Tuincentrum Laag-Soeren over neemt, stapt in een bedrijf met een trouwe vaste klantenkring, dat hoog gewaardeerd wordt door die klanten. "We schatten in dat wel zestig tot zeventig procent van de klanten regelmatig komt. We kennen hen ook, weten waar ze wonen, hoe hun tuin er uit ziet. Maar er komen ook bijna dagelijks nieuwe klanten binnen die zeggen: 'Dit ken ik helemaal niet', of: 'Had ik dit maar eerder geweten.' En die verbazen zich dan over het assortiment, want we hebben heel veel, al is de hoofdzaak wel planten en tuinhout. Maar ook zaken als gereedschap, tuinmeubelen en vogelvoer en noem maar op."

Foto:

Wim en Gerda de Vries willen een stapje terugdoen in hun tuincentrum in Laag-Soeren - foto: Wencel Maresch

www.tuincentrumlaagsoeren.nl; Eerbeekseweg 14 Laag-Soeren, tel: 0313-619460.