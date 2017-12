Countrymiddag met Music Road Pilots in De Roseboom

LIEREN - In De Roseboom, aan het Kanaal-Zuid in Lieren, is het zondag country & western wat de klok slaat. Het restaurant aan het kanaal krijgt steeds meer naam als een plek waar regelmatig country-artiesten optreden.

Zondag, vanaf 15.00 uur, zijn dat Music Road Pilots van Albert Rumengan en de Britse gitariste Sarah Jory op pedal steel.

De Music Road Pilots is een Nederlandse band, die echter in heel Europa successen boekt met hun muziek. Ze wonnen dit jaar onder meer de titel 'Band off the year 2017' bij de DCMA. Ze spelen 'modern country', een genre dat wat meer tegen de mainstream pop aan zit.

De entree kost 10 euro en reserveren kan bij tonny@zwaanspreng.nl of via de nummers: 06-51819357 en: 06-17425599.