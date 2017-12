Verlangen naar Dickens

VELP - Terug in de tijd in de Emmastraat in Velp. Dat was een tijdreis die zondag makkelijk gemaakt kon worden. Door de aankleding en de aanwezigheid van heel veel re-enactors, nog meer dan voorgaande jaren, keerde de oude winkelstraat terug naar pakweg 1850, de tijd waarin de beroemde verhalen van de Engelse schrijver ontstonden. Veel kramen met kerstdecoraties, winterse aanbiedingen van de winkeliers, muziek en op de koop toe nog een flink pak sneeuw. Die winterse neerslag weerhield vast mensen naar Velp te komen, maar voor hen die er wel waren, leverde het een schitterend plaatje op. - foto: Marc Pluim