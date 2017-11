80's en 90's herleven in De Brink

LOENEN - Dorpscentrum De Brink houdt een swingende 80's en 90's party, met diverse live-acts, op 25 november. Vanaf 20.00 uur zal DJ Henk het publiek mee terugnemen naar de tijd van Captain Jack, Dolly Dots, Michael Jackson, Madonna en vele anderen. Dus zet je haren stijf met haarlak en kom in je fluorkleding, beenwarmers of housebroek, terwijl oude tijden herleven.

Diverse liveacts van grote artiesten zullen je avond compleet maken, back to the good old times, met je idolen van vroeger. Kom lekker genieten met een biertje langs de kant of gooi je heupen los en swing op de verlichte discovloer! Uiteraard staat de snackwagen klaar voor de vette hap en voor 21.00 uur aanwezig betekent het eerste drankje gratis.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Primera Eerbeek en Kapsalon Marnie in Loenen, à € 10,- euro per stuk (aan de deur € 15,- euro).