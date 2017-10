Open Huis Stichting Dorpskerk Spankeren

SPANKEREN - De Dorpskerk in Spankeren is zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur open voor iedereen die eens een kijkje wil nemen en op die wijze kan ontdekken dat er zoveel meer kan in deze kerk. De pas gerenoveerde Dorpskerk is een veelzijdig gebouw voor een romantische trouwlocatie of voor een afscheidsdienst, het geven van concerten, het houden van bedrijfspresentaties, lezingen, exposities, enzovoort.

De stichting Dorpskerk Spankeren ijvert voor gebruik (verhuur) van de kerk om daarmee dit monument ook in stand te houden.

Een bezoek aan deze monumentale kerk kan u op ideeën brengen. Een aantal bedrijven zal daaraan hun medewerking verlenen. Herberg De Luchte is present en ook uitvaartverzorger Lian Brandsma zal aanwezig zijn. Deco Greens uit Spankeren laat hun decomateriaal (van kunstbloemen tot kunstpalmen) zien en de Aalsmeerse Bloemenhal toont een trouwboeket. Fotozaak foto, print & design, laat haar mogelijkheden zien. Juwelier Ronald Schutte levert promotiemateriaal en er is zelfs een weddingplanner van boekhandel Dieren aanwezig. Er zijn twee exposanten aanwezig: Berend Smits met houtsculpturen en Triny Vossenberg met schilderijen. Gé Helmich verzorgt een muzikaal intermezzo. En natuurlijk is er koffie en thee.

Met al deze bedrijven kan de Stichting laten zien dat de zaalruimte ingericht kan worden naar eigen idee en wens, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige voorzieningen. De unieke sfeer van deze oude kerk maakt van een evenement iets bijzonders!

www.stichtingdorpskerkspankeren.nl