Whatsapp met de gemeente

GEM. RHEDEN - Sinds 1 augustus zet de gemeente Rheden WhatsApp in voor haar dienstverlening. Op het nummer 06 - 103284 90 kunnen inwoners een appje versturen. Bellen of sms’en naar dit nummer is niet mogelijk. Het Klantcontactcentrum van de gemeente Rheden reageert van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur. De gemeente beantwoordt alleen individuele WhatsApp-gesprekken en verstuurt geen privacygevoelige informatie via WhatsApp. Stuur zelf ook geen persoonsgegevens, burgerservicenummers (BSN) of andere privé-informatie. Begin dit jaar is via het inwonerspanel Rheden Spreekt een onderzoek gehouden over de dienstverlening van de gemeente. Daarin gaf bijna een derde van de respondenten aan dat ze graag WhatsApp als contactkanaal willen gebruiken.