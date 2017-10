SC Doesburg krijgt lessen AED

DOESBURG - Vrijdag 6 oktober gaf BMV Advies uit Doetinchem, sponsor en leverancier van de AED op het sportcomplex van SC Doesburg, aan acht personen van de club een cursus reanimatie met AED (Automatische Externe Defibrillator). Onder leiding van instructeur Frans van der Sterre van BMV Advies werd er deze avond veel verteld en geoefend over het omgaan met een AED. Deze AED is beschikbaar gesteld door de Club van 100 van Sportclub Doesburg. Deze groeiende Club van 100 (op dit moment 108 leden) stelt geld ter beschikking voor bijzondere investeringen en activiteiten voor de club.

Zo heeft de Club van 100 tijdens de Kick Off van het seizoen op zaterdag 16 september tevens een mooie cheque ter waarde van 2.500 euro overhandigd aan de club voor de aanschaf van nieuwe training- en wedstrijddoelen voor zowel de jeugd als senioren. Deze doelen worden inmiddels tijdens trainingen en wedstrijden ingezet.

sponsorcommissie@sportclubdoesburg.nl