RHEDEN - Natuurvereniging IVN Oost-Veluwezoom bestaat 55 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum heeft de club een speciaal nummer van het het tijdschrift Karwij gemaakt. Burgemeester Carol van Eert zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen op zaterdag 15 september.

Dat zal gebeuren tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Bezoekerscentrum Veluwezoom van Natuurmonumenten in Rheden. De overhandiging is om 15.00 uur in de Edelhertzaal. Aansluitend kunnen genodigden en leden deelnemen aan diverse activiteiten in en rond het Bezoekerscentrum en de naastgelegen Educatieve Tuin van IVN Oost-Veluwezoom, zoals rondleidingen door de Tuin en een speciale familiewandeling. Ook zijn verhalenvertellers aanwezig en wordt een film vertoond.

Het thema van het jubileumtijdschrift is 55 Jaar Struinen over de Oost-Veluwezoom. Dit speciale glossy nummer bevat onder meer een overzicht van de 26 mooiste plekjes van de Oost-Veluwezoom, handige tips voor het spotten van wild, een Zwijnenspel, recepten en nieuws uit en over de natuur. Het tijdschrift wordt toegezonden aan de leden en relaties van IVN Oost-Veluwezoom en zal via geselecteerde verkooppunten ook verkrijgbaar zijn voor het publiek.

Gerrit Lammers, bestuurslid van IVN Oost-Veluwezoom: “Al sinds 1963 brengen wij mensen in contact met de prachtige natuur in en rond de gemeenten Rheden en Rozendaal via wandelingen, excursies en cursussen en via een eigen Educatieve Tuin. Onze vereniging is nauw verbonden met de lokale gemeenschap. Wij zijn dan ook verheugd dat Burgemeester Van Eert van Rheden als blijk van waardering het eerste exemplaar van het jubileumnummer van Karwij in ontvangst wil nemen.”

