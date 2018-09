Raad Rheden stemt over geld zuidflank Rheden

RHEDEN - Een wandelpad, een uitkijktoren en een natuurspeelplaats. Dat zijn slechts enkele van de projecten die de gemeente Rheden de komende jaren wil realiseren aan de zuidflank in Rheden. De gemeenteraad stemt in november tijdens de begrotingsbehandeling over de investering van ruim 2 miljoen euro.

De zuidflank van Rheden is een gebied dat loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Rheden is al jaren bezig om het gebied - waar onder andere de voetbalvelden, het park en het Openluchtzwembad te vinden zijn - aantrekkelijker te maken. Nu is ze dus zover dat de gemeenteraad een besluit kan nemen over de investering in de beoogde projecten.

Er moet een recreatief wandelpad komen van 3 kilometer door het gebied als 'mooi ommetje voor het hele dorp'. Een uitkijktoren in het park achter de voetbalvelden moet 'de relatie tussen het dorp, het groen, het water (De Laak en de IJssel) en de uiterwaarden aan de zuidzijde van de A348 versterken'. Ook moet de entree van Rheden bij het kruispunt Laakweg/Oranjesingel/IJsselsingel verbeterd worden.

Verder wil de gemeente de parkeervoorziening tussen de kinderboerderij en de voetbalvereniging opknappen. Er moet een natuurspeelplaats komen en 'een mooie toegang' tot het park. Er wordt ook gekeken of er een ijsbaan kan komen. Ten slotte komt er ook een haalbaarheidsonderzoek naar een transferium, een parkeergelegenheid voor bezoekers van het dorp en de Posbank.

Wethouder Ronald Haverkamp: "Het is mooi om te zien hoe de wensen vanuit het dorp Rheden nu daadwerkelijk invulling krijgen in dit gebied. (…) Samen met alle partijen gaan we er iets moois van maken."

tinyurl.com/zuidflankrheden