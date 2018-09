Bibliotheek Dieren tien dagen dicht

DIEREN - De bibliotheek van Dieren is sinds afgelopen maandag tijdelijk dicht. In tien dagen verhuist de boekenuitleen naar een tijdelijke locatie aan de Wilhelminaweg 30 in Dieren, zodat de huidige locatie gerenoveerd kan worden.

Vanaf donderdag 20 september kunnen inwoners van Dieren en omgeving negen maanden lang terecht op de tijdelijke locatie onder de Scapino voor hun leesvoer. Hier zat eerder een beddenzaak. De bibliotheek zal op de tijdelijke locatie op dezelfde momenten geopend zijn als nu.

De bibliotheek van Dieren is gevestigd aan het Ericaplein in het gebouw De Bundel. Dit gebouw wordt van september 2018 tot 1 juni 2019 geheel gerenoveerd. De bibliotheek wordt opgefrist met een nieuwe inrichting en betere voorzieningen. Verder wordt er in De Bundel onder meer ruimte gemaakt voor Cultuurbedrijf Riqq. Nu al biedt De Bundel naast de bibliotheek plek aan het serviceloket van de gemeente Rheden, de speel-o-theek en het loket van de Rabobank.

Van 10 tot en met 19 september kunnen er geen boeken in de bibliotheek worden geleend of ingeleverd. Bibliotheekleden kunnen terecht in andere vestigingen in de regio. De jeugdbibliotheek in Rheden is geopend op maandag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. De bibliotheek in Velp is van maandag tot en met zaterdag op diverse tijden geopend. De exacte openingstijden zijn op de website te vinden.

De bibliotheek houdt nog een slag om de arm wat betreft de exacte lengte van de renovatie. "We gaan ervan uit dat de verbouwing ongeveer negen maanden duurt, tot 1 juni 2019. Maar de planning kan tegenvallen of meevallen."

www.bibliotheekveluwezoom.nl