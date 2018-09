Kunst in Loenens bos

LOENEN - Natuurcamping Zegenoord aan de rand van de Loenermark zette zaterdag en zondag haar poorten open voor een kunstweekend. De leiding van de camping had voor drie dagen een veelzijdig programma opgesteld met voor de vele kunstliefhebbers elk wat wils.

Het weer werkte prima mee voor een aangenaam verblijf in deze fraaie omgeving van het Loenense bos. De natuur op deze plek is uitermate geschikt voor allerlei vormen van kunst. Wie het groene veld opliep, zag in het midden meteen tussen de rood-witte linten een bijzonder object liggen. Vanuit de verte kon men al zien dat het een krokodil was. Dichtbij gekomen ontdekte de bezoeker dat het dier knap gemaakt was van allerlei soorten stukjes hout. Dit materiaal bleek zich uitstekend te lenen voor het maken van de vormen en schubben van het roofdier. De gevaarlijke tanden van de krokodil waren steentjes die de kunstenaar ergens in de natuur had gevonden. Er waren nog meer objecten van hem te zien.

Zaterdag was het tijd voor diverse workshops. Mieke Diekmann van galerie ‘t Arthuus kreeg meteen al deelnemers voor haar schilderles (foto). Jong en ouder kon proberen om een heidelandschap te maken. De meeste personen lukte het prima. Hier en daar gaf de kunstenares wat aanwijzingen. De resultaten mochten er zijn; de meeste schilders waren apetrots op hun ‘meesterwerk’.

Op het terrein kon nog veel meer worden gedaan. Van speksteen kon bijvoorbeeld een leuke hanger worden gemaakt en er kon inkttekenen beoefend worden. Katoenen tassen bedrukken was ook mogelijk.

Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen stonden er met de koek- en zopiewagen voor de verkoop van koffie en heerlijke koek om gelden te verdienen voor de uitkijktoren die in de Loenermark gaat komen. ‘s Avonds konden konden de aanwezige kampeerders genieten van kampvuur- en lichtkunst op Zegenoord.

Foto: Martien Kobussen