DOESBURG - Zaterdag was het landelijke Open Monumentendag. Ook in Doesburg waren heel veel panden opengesteld, zodat geïnteresseerden deze konden bekijken. Voor het eerst was ook het zogenaamde Fraterhuis geopend voor publiek. De bewoners zullen dat wel geweten hebben, want het was zeer druk met bezoekers. Het is best bijzonder dat zoveel particulieren hun woning openstellen, want het is niet niks om zoveel bezoekers door je huis te laten lopen.

Zoals gebruikelijk wordt aan het eind van de dag de Snappenburg de Vriesprijs uitgereikt aan de eigenaars van een pand uit de binnenstad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. In totaal zijn er zes voordrachten geweest en drie daarvan zijn genomineerd: Koepoortstraat 42, Ooipoortstraat 9 en Bleekersgracht. Bleekersgracht bleek het eendenhotel te zijn. Deze kreeg een eervolle vermelding van de jury.

De prestigieuze Snappenburg de Vriesprijs is gegaan naar Ooipoortstraat 9. Dit is het pand dat bij de meeste Doesburgers bekend is als de Bonte Os. Daar is het laatste jaar veel aan verbouwd en gerestaureerd om een aantal dingen in de oude staat terug te brengen. Nu is daar Ferry Snacks gevestigd. Het bord met de titel de Bonte Os hangt niet meer op de gevel, maar is wel bewaard gebleven: het heeft nu een prominent plekje binnen in de snackbar.

Foto: Hanny ten Dolle