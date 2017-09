Tweede gebouw voor groepswonen wordt geopend

DOESBURG - Aan de Kraakselaan wordt op 23 september een nieuw complex voor groepswonen geopend. Het gebouw heeft de naam De Hanzehave gekregen. Het is het tweede complex van die aard, dat in Doesburg in gebruik wordt genomen.

Vertegenwoordigers van de vereniging Groepswonen, de gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland, memoreren op 23 september vanaf 14.00 uur in enkele toespraakjes de totstandkoming van het prachtige gebouw. Vanaf 15.30 tot 17.00 uur zijn buren, maar ook alle andere belangstellenden, van harte welkom om het nieuwe wooncomplex te komen bekijken.

De realisatie van De Hanzehave is heel bijzonder, omdat op initiatief van het actieve bestuur en de vele leden van Groepswonen Doesburg, nu een tweede groepswonen complex is gerealiseerd. Met ondersteuning door de gemeente en in samenwerking met Woonservice IJsselland zijn binnen vier jaar de plannen werkelijkheid geworden. Architectonisch past het nieuwe gebouw uitstekend aan de Kraakselaan en het is een verrijking voor de Hanzestad. In de naam komt de verbondenheid met het handels verleden naar voren en 'have' geeft aan dat de bewoners meer delen dan het wonen alleen.

De bewoners van De Hanzehave wonen zelfstandig, maar passen het al oude naboarschap in de praktijk toe. Zo nodig helpen ze elkaar en ze ontplooien samen activiteiten. Naast 24 appartementen, bevindt zich in het gebouw een prachtige gemeenschappelijke ruimte. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, kunnen er bijeenkomsten en/of vergaderingen worden gehouden en op het ruime dakterras kunnen ook allerhande activiteiten plaatsvinden. Op de bovenste etage van het complex bevinden zich daarnaast nog twee andere ruimten voor groepsgebruik. Rondom bevindt zich een ruime tuin met een prachtige jeu de boules baan. De huurders zijn heel tevreden met hun mooie woningen en de voorzieningen in- en rondom het gebouw.