BEEKBERGEN - Van 9 tot en met 12 augustus staat Beekbergen in het teken van de paardensport: Dit weekend kan daar dus nog volop van genoten worden. Zaterdag is het meest spectaculaire wedstrijdonderdeel: de marathon. Dan rijden de aanspanningen op hoge snelheid door de hindernissen. Zondag is het spannende sluitstuk van de wedstrijd: de vaardigheidsproef. Donderdag en vrijdag werd er dressuur gereden (foto).

Foto: Lotte Bienias