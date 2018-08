VELP - Drie bewoners van de Kwartelstraat in Velp zijn vorige week verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Op de postcode 6883 CM is in de julitrekking de PostcodeStraatprijs gevallen. Eén adres heeft 50.000 euro gewonnen en twee adressen wonnen 25.000 euro. Onder de winnaars van deze Straatprijs is ook een auto verloot. De uitzending van de uitreiking in de Kwartelstraat in Velp is op vrijdag 17 augustus te zien bij Eén tegen 100 op NPO 1. Het programma start om 21.30 uur.