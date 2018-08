Wildkijken vanuit een VIP-tribune

HOENDERLOO - Staatsbosbeheer houdt in augustus en september diverse avonden in NP De Hoge Veluwe om vanaf een VIP-tribune naar wild te komen kijken. Deelnemers bezoeken het Natuurtheater, gelegen in het vrije leefgebied voor grote hoefdieren op de Midden-Veluwe, zonder hekken of rasters. Het Natuurtheater is een wildkansel van waaruit het wild goed te observeren valt. Het gebouw staat in een rustig en wat afgelegen terreingedeelte. Wilde zwijnen, herten en reeën houden zich hier veel op. Op de voorafgaande wandeling naar het Natuurtheater attendeert de begeleidende Staatsbosbeheer-gids op diersporen en interessante natuurverschijnselen. De wandeling terug naar de parkeerplaats gaat door het dan al bijna duistere bos. Een moment dat nogal eens een wild zwijn het pad overschiet.

De starttijden variëren gedurende het seizoen en zien belangstellenden bij het aanmelden. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.staatsbosbeheer.nl/natuurtheaterveluwe. De avonden vinden plaats op 16, 19 en 28 augustus en 6 en 13 september. Het vertrek is vanaf parkeerplaats Waterberg aan de Otterloseweg. Deelname kost 14,95 euro voor volwassenen en kinderen tot twaalf jaar betalen 12,95 euro, inclusief koffie, thee of limonade.