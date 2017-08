Jongeman uit Beekbergen verongelukt bij oversteken

OTTERLO / BEEKBERGEN - Op de Apeldoornseweg (N304) tussen Ede en Apeldoorn is vrijdagochtend een fietser omgekomen. De man (24) uit Beekbergen, werd rond 08.20 uur tussen Hoenderloo en Otterlo bij het oversteken geschept door een automobilist.

Het slachtoffer fietste over het fietspad langs de N304 en stak de weg over. Een naderende auto merkte hij, volgens de politie, waarschijnlijk niet of niet op tijd op. De bestuurder van de auto kon een botsing niet voorkomen.

Omstanders schoten onmiddellijk te hulp en ook de hulpdiensten, waaronder medisch personeel van een traumaheli, waren snel ter plaatse. Het slachtoffer ging met ernstige verwondingen in de traumaheli naar het UMC ziekenhuis in Nijmegen. Daar is de man uit Beekbergen in de loop van de ochtend overleden.

De N304 was enige uren afgesloten voor het onderzoek van de politie naar het ongeval.