Van Leur wint Jumping Ugchelen

BEEKBERGEN - Voor de zevende maal stond onlangs Jumping Ugchelen op de agenda bij ponyclub de Bosruiters. De deelnemers aan Jumping Ugchelen rijden verschillende springparcoursen waarbij het aankomt op rijstijl, techniek, snelheid, durf en springvermogen. De hoofdprijs voor de beste combinatie van de dag is de Gouden Cap.

De dag begon met een parcours om de Herman Bos Trofee. Parcoursbouwer Rogier Bos had een selectief parcours gebouwd waarbij de laatste hindernis (de joker) de scherprechter was. Lisa Klopman won dit onderdeel met haar pony Ice, foutloos in de snelste tijd.

Het tweede onderdeel was misschien wel het spectaculairste onderdeel tijdens Jumping Ugchelen: de Derby van Ugchelen. Hierbij moesten de deelnemers zowel in de maneges als in het aangrenzende bosgebied een aantal natuurlijke hindernissen springen, inclusief een echte sloot. Bij dit onderdeel was Ryanne van Leur met Roxanne de sterkste (foto). Het afsluitende parcours om De Grote prijs van Ugchelen werd gewonnen door Kyra Klopman met Roseta. Zij reed tijdens deze Speel Uw Spel rubriek de meeste punten bij elkaar. Aan het eind van de dag werd een totaalklassement op gemaakt van de verschillende onderdelen. Eline Boersma met Vitall won in de Klasse Groen, Olivia Braaksma met Expression won in Klasse B, Ryanne van Leur met Roxanne won in Klasse L/M. De overall winnaar van Jumping Ugchelen 2017 was de Ugchelse amazone Ryanne van Leur met Roxanne. Zij ontving de hoofdprijs van de dag: de Gouden Cap en was daarmee de opvolgster van Lisa Klopman, de winnaar van 2016.

www.bosruiters.nl