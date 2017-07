Inschrijven Kindervakantieweek in Doesburg

DOESBURG - Het Huttendorp vindt dit jaar van 14 tot 17 augustus plaats in Doesburg. Het thema is Middeleeuwen. Per groep wordt een kasteel met een ophaalbrug, of zonder, gebouwd met kantelen, omlopen, geheime ingangen en spiekgaten waarbij de vijand heimelijk kan worden bespied. Natuurlijk wordt er ook veel aan sport en spel gedaan tijdens deze kindervakantieweek. Het doel is: veel plezier maken.

Op de website www.sjorssportief.nl is het mogelijk om alvast in te schrijven. Ga naar inschrijven, type Doesburg en zoek de button van het Sjors Huttendorp. Wie met eigen buurt-, sport-, of klasgenootjes een kasteel wil bouwen, kan zich dit jaar ook als groep inschrijven. Een groep bestaat uit maximaal zes kinderen en één ouder. Geef na inschrijving per e-mail aan dat je je als groep wil inschrijven via e-mail. info@huttendorp0313.nl.

Het huttenbouwdorp vindt dit jaar plaats op het terrein van de scouting aan de Panovenweg 1 in Doesburg. De eigen bijdrage is 12,50 euro per kind.

www.huttendorp0313.nl