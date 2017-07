Tweede dag Dreamfields maakt bescheiden start

GIESBEEK - Het populaire muziekevenement Dreamfields in op recreatiegebied Rhederlaag in Lathum was zowel zaterdag 8 juli als zondag 9 juli een groot succes geworden. Deze 7e editie was dit jaar extra bijzonder door de uitbreiding met Dreamfields Sunday.

Maar liefst 25.000 liefhebbers van dancemuziek kwamen af op de zaterdageditie van dit bijzondere evenement af en 8.000 festivalgangers waren aanwezig op de zondag. Een bescheiden start maar volgens de organisatie is dat toch een prima resultaat. Beide dagen zijn zeer gemoedelijk en zonder noemenswaardige incidenten verlopen, zo laat de gemeente Zevenaar weten.

De voorbereiding vanuit de gemeente, die ook voorzitter is van de veiligheids-overleggen, was intensief. In samenwerking met de politie, de festivalorganisatie, de brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) is er een draaiboek gemaakt en zijn er verschillende maatregelen genomen om het evenement veilig en gemoedelijk te laten verlopen. De politie geeft aan dat de sfeer weer bijzonder goed was. De gerichte controles van beveiliging en politie werpen duidelijk hun vruchten af.

“Wat het meest van belang is, is dat het voor alle bezoekers een geweldig feest is en dat was het zeker. Het festival stond ook dit jaar in het teken van veel blije mensen die aan het genieten waren van de muziek, de attracties en de algehele sfeer van Dreamfields.

De eerste editie van Dreamfields Sunday was een succes met een grote diversiteit qua publiek en muziek. Dat maakt dat deze tweede dag een zeer goede aanvulling is op het algehele programma. Hierbij is een leuke bijkomstigheid dat bijna 80% van het publiek op zondag uit Zevenaar en de directe omgeving komt”, aldus burgemeester Staatsen.

Tijdens het debuut van Dreamfields Sunday kon het publiek - ondanks de late afzeggingen van artiesten als O'G3NE en Dré Hazes - kon genieten van drie area’s in de welbekende Dreamfields sfeer, toegespitst op alle leeftijden. Het verschil ten opzichte van de zaterdag zat vooral in het muziekprogramma. De zondag stond meer in het teken van popmuziek, wat geschikt is voor een breder publiek. Alle partijen kijken terug op een zeer geslaagd Dreamfieldsweekend.

Foto:

Een groot vuurwerk sloot zaterdag Dreamfields af - foto: Martin de Jongh