Kidsgear Children’s Choir in Loenense kerk

LOENEN – Vanaf mei tot half juli is het koor Kidsgear Children's Choir uit Oeganda weer in Nederland, De Protestantse Kerk in Loenen zal de kinderen uit Oeganda zondag 16 juli ontvangen in de dienst die om 09.30 uur begint. Wie de kinderen ook wil zien dansen en horen zingen is van harte welkom.

Het Oegandese koor bestaat uit een wisselend aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-16 jaar. De groep is afkomstig van de basisschool Kidsgear en van de middelbare school Hoys College in Bukomansimbi, Oeganda.



Het koor (22 kinderen) is in 2009 voor het eerst naar Nederland gekomen om een tournee te maken. Ze verbleven toen zes weken in Nederland en traden op in scholen en kerken en hielden straatoptredens. Het doel van de tournee was het bekendheid geven aan het werk van stichting Up4Us, het werven van nieuwe sponsors en het inzamelen van geld. Het idee is dat de kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen toekomst en die van hun leeftijdsgenootjes in Oeganda.



Omdat de tournee in 2009 heel succesvol was, is het koor in 2011 weer naar Nederland gekomen. De opbrengst van de tour is gegaan naar de bouw van slaaphuizen voor de middelbare school. In mei/juni 2013 was het koor weer in Nederland. Het kinderkoor bestond toen uit 19 kinderen in de leeftijd van 9 tot 18 jaar. Daarnaast waren er drie volwassen Oegandese begeleiders aanwezig (twee docenten voor de muzikale begeleiding en één leerkracht). Eén van de hoogtepunten van de tournee was het optreden op een uitverkocht Afrikafestival in Hertme op 6 juli. In 2015 en 2016 is er een volledig verjongd koor naar Nederland gekomen voor een tournee. De kinderen zitten op de basisschool (Kidsgear) en zijn tussen de 7 en 12 jaar oud.

De collecte na afloop van de dienst op 16 juli in de Loenense kerk is geheel bestemd voor de Stichting Up4Us (Up for Us = Kom op voor ons). Deze stichting biedt wees- en kansarme kinderen in Oeganda een warm thuis en een goede schoolopleiding. Na afloop staat de koffie/thee klaar.