Mooie opbrengst voor Semmy

LAAG-SOEREN - Loopgroep Jutberg uit Laag-Soeren hield op zaterdag 5 mei de jaarlijkse duathlon. De opbrengst voor het goede doel, Stichting Semmy, was uiteindelijk 833 euro. Stichting Semmy stelt zich ten doel om het leven van kinderen met hersenstamkanker te veraangenamen.

Onder perfecte omstandigheden klonk om 9.00 uur de starfluit op camping de Jutberg. In duo's legden de deelnemers een route van 15 kilometer af, waarbij er telkens één persoon fietste en de ander liep. De route ging over de flanken van de Veluwezoom en ging via de Kolonieweg en Lange Juffer via de Elsberg en Schaapsallee naar beneden weer terug. Onder het genot van een kopje koffie werd hier gewacht op alle deelnemers, die soms wat vermoeid binnenkwamen. Voor velen was dit goed te doen, al was het wisselen van fiets naar lopen toch soms wel een probleempje. Maar de uitstekende conditie, opgedaan tijdens de zaterdagmorgentrainingen, wierpen hun vruchten af. De organisatie had een aantal middenstanders benaderd die graag wat afstonden en zodoende werden er vele artikelen verloot. Voor volgend jaar wordt nog gezocht naar een ander goed doel, maar volgens de organisatie verdient dit zeker herhaling.